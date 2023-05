Le Real enrage contre l'arbitrage sur le but de De Bruyne !

Au coup de sifflet final, cela grognait dans le camp du Real Madrid. Les Madrilènes, rejoints à 1-1, ont en effet le sentiment d'avoir été floués par l'arbitrage.

Carlo Ancelotti, le coach des Merengues, a en effet expliqué au micro de Canal + qu'il estimait que le ballon était sorti plus tôt sur l'action du but. Il a regretté l'inefficacité du VAR.

"Elle me paraissait dehors cette balle, oui. Je pense que l'arbitre n'a pas été très attentif. C'est une situation que le VAR doit contrôler. De plus, avant l'attaque, il y avait corner", a pesté Ancelotti, expliquant également selon la BBC que la "technologie" avait détecté que le ballon avait pourtant franchi la ligne...Voilà qui risque d'encore faire beaucoup parler.

Did the ball go out of play in the build up to Kevin de Bruyne's goal?



Carlo Ancelotti thinks VAR should have checked it 👀#BBCFootball pic.twitter.com/syLQeGyDwf