Pourquoi ne pas remplacer De Bruyne, pourtant exténué ? La réponse de Guardiola

Kevin De Bruyne s'est de nouveau illustré et a inscrit un but de très grande classe ce mardi soir face au Real Madrid. Le coaching de Pep Guardiola a cependant été remis en question.

Pep Guardiola, le coach de City, a d'abord livré son ressentiment sur cette rencontre, comptant comme manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions.

"Je veux féliciter l'équipe, parce que ce n'était pas un scénario facile contre cette équipe. Par leur histoire, les qualités qu'ils ont... On rentre à Manchester pour jouer une finale au match retour. En face, c'était le Real, cela ne nous a pas vraiment surpris. On a très bien défendu notre cage de manière générale, on était présent. Maintenant, c'est comme un play-off (...) On devra essayer d'attaquer mieux. On essaiera d'ajuster certains détails au retour, pour être plus fluide, et jouer avec un peu plus de rythme."

Le tacticien espagnol a ensuite questionné quant à son choix surprenant de ne pas faire de changement, alors que notamment un Kevin de Bruyne revenait à peine de blessure et avait beaucoup donné dans ce match. "Je pensais que ceux qui étaient là (sur le terrain) étaient bons, ceux qui étaient là ont un certain niveau, ce sont des joueurs qui gardent le ballon… Madrid a des joueurs qui font des transitions de course… si le match devient fou, nous n’avons pas ce niveau aussi bon qu’eux", s'est justifié Guardiola au micro de Movistar.