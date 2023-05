Les mots d'espoir de Divock Origi

L'AC Milan a été battu ce mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions par l'Inter (0-2). Les Rossonero sont désormais condamnés à l'exploit.

Monté au jeu à la 59e de Saelemaekers, Divock Origi n'a malheureusement pas pu faire plus que son compatriote et s'est montré impuissant devant le but.

Au micro de Canal +, le Belge a d'abord analysé la rencontre de manière assez simpliste. "On a bien préparé ce match, après en demi-finale de Champions League, il y a beaucoup de facteurs. Ils ont mis des buts, on a eu des opportunités, mais voilà..."

L'ancien de Liverpool ne veut cependant pas baisser les bras. "Il y aura encore un match. Il faudra entrer sur le terrain et être courageux. Il faudra faire le meilleur match possible. Il faudra finir les actions et gagner."