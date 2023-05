Rik De Mil revient sur la prestation d'un jeune talent : "Déçu ? J'en ai parlé avec lui"

Depuis son arrivée à la tête du Club de Bruges, Rik De Mil a donné sa chance à plusieurs jeunes joueurs. Contre l'Union SG, Cisse Sandra (19 ans) a même été titularisé. Mais le milieu de terrain a eu du mal à s'imposer et a été remplacé après 55 minutes.

Lors de sa conférence de presse avant le match contre l'Antwerp, De Mil est revenu sur la sortie de Cisse Sandra. "Si j'étais déçu ? Certainement pas ! Il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais j'en ai discuté avec lui. C'est le processus d'apprentissage d'un jeune qui a dû débuter dans le onze de départ contre l'une des meilleures équipes du championnat", a déclaré De Mil.

Si l'on en croit De Mil, Sandra devrait se voir offrir davantage d'occasions. Le milieu de terrain offensif est l'un des joueurs en qui le Club croit le plus. "Je suis très content de ce qu'il fait à l'entraînement et des progrès qu'il accomplit. Il a bien joué lors de la rencontre contre Genk et c'est pourquoi il a été titularisé."