🎥 Les joueurs de Barcelone menacés et évacués en pleine célébration du titre

Triste spectacle sur la pelouse de l'Espanyol ce dimanche soir après le derby. Le FC Barcelone était officiellement sacré champion puisqu'il avait besoin d'une victoire pour s'assurer du titre mathématiquement.

Alors que les joueurs étaient en train de célébrer, plusieurs supporters du club adverses ont envahi la pelouse afin de couper court à la fête.

Les joueurs et le staff ont commencé à être chassés par les supporters avant de courir en direction du tunnel qui les menait aux vestiaires.

🚹đŸ‡Ș🇾 Barça players & staff were enjoying the La Liga title win, but angry fans from Espanyol stormed the pitch and started chasing the players. pic.twitter.com/eCF4MyZdQw