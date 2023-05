Patrick Goots a vibré : "Un coup de maître de la part de Van Bommel"

L'Antwerp a enchaîné un troisième succès de suite en Playoffs 1 avec sa folle victoire contre le Club de Bruges (3-2) dimanche.

La semaine dernière, Patrick Goots a annoncé que si l'Antwerp gagnait contre le Club de Bruges dimanche, il pourrait tranquillement se préparer à fêter le titre. L'analyste a vécu de nombreux matches fous au Bosuil. "Mais celui contre le Club de Bruges, et surtout la décharge après le 3-2, s'inscrit dans la liste des plus spéciaux. C'est une bombe d'émotions qui a explosé. Les poils de mes bras se sont dressés à cause de cela. La chair de poule", a expliqué Patrick Goots à Gazet van Antwerpen.

Bien que The Great Old ait dû aller très loin pour s'assurer la victoire, Noa Lang n'a pas rendu la tâche facile à l'équipe locale. Bruges a pris l'avantage, puis l'entraîneur anversois est intervenu. "Remplacer Stengs par Keita était un coup de maître de Van Bommel. C'est dommage pour Keita, qui n'était certainement pas moins bon dans le jeu que Vermeeren, mais c'était un choix pour une plus grande possession de balle au centre. Le 1-2 peu avant la mi-temps a été une aubaine pour l'Antwerp, ravivant l'enthousiasme dans le stade."