Un ancien champion du monde et d'Europe annonce sa retraite

A 38 ans, l'ancien attaquant international espagnol Fernando Llorente a décidé de raccrocher les crampons. Il laisse derrière lui une belle carrière.

"Depuis tout petit, je rêvais de devenir footballeur. Et qui m’aurait dit que je pourrais profiter et vivre tout ce que le football m’a donné. Cela a été un long chemin au cours duquel, à force de travail, de sacrifice, d’humilité et de passion."

Ce sont les mots prononcés par Fernando Llorente sur les réseaux sociaux pour annoncer sa retraite internationale. L'attaquant quitte ainsi le football professionnel après 18 saisons.

Formé à Bilbao, Llorente fera ensuite les beaux jours de clubs comme Naples, Tottenham, la Juventus ou le FC Séville. Avec l'Espagne, il compte 23 sélections (7 buts) et a remporté la Coupe du monde 2010 ainsi que l'Euro 2012.