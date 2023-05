Le Standard va-t-il être plus rapide qu'Anderlecht ? Une cible des deux clubs serait proche de Sclessin !

Romaine Mundle va quitter Tottenham libre de tout contrat cet été. Anderlecht et le Standard sont sur le coup...mais ce sont les Rouches qui mèneraient la danse !

Romaine Mundle (20 ans) est un grand talent anglais formé à Tottenham, où il arrive en fin de contrat et ne devrait pas prolonger. Et plusieurs clubs le suivent de très près : Anderlecht et le Standard, côté belge, avaient été cités parmi les clubs intéressés.

Selon les informations de Sudpresse, c'est cependant le Standard qui tiendrait la corde et aurait le plus de chances d'attirer Mundle. Des contacts auraient déjà lieu entre les deux parties.

Ce serait déjà le second transfert en provenance d'Angleterre pour les Rouches : Isaac Price, talent d'Everton, va lui aussi rejoindre le Standard cet été.