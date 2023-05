Zulte Waregem arrive en D1B avec de grosses ambitions et veut garder ses hommes forts

Après 18 saisons passées dans l'élite de notre football, Zulte Waregem est relégué en D1B. Le club flandrien s'activera intensément cet été afin de viser une remontée directe et garder ses joueurs les plus importants.

Zulte Waregem a visiblement compris que rester trop longtemps dans le purgatoire qu'est la Challenger Pro League est dangereux .C'est pourquoi le club veut remonter directement de la D1B à la D1A. Pour ce faire, le club aura des ambitions sur le marché des transferts et des moyens en phase avec ces dernières.

Un staff stable

Comme annoncé il y a quelques jours, l'entraîneur Frederik D'Hollander a été maintenu en tant que T1 afin d'obtenir une promotion immédiate. Davy De fauw resterait également en poste, en tant que T2.

Un noyau à reconstruire

En ce qui concerne l'arsenal des joueurs, il s'agira de constituer le noyau le plus solide possible. Il y a par exemple Jelle Vossen, qui était en fin de contrat. Malgré son âge avancé (34 ans), l'ancien Diable Rouge a marqué 9 buts cette saison et serait une vraie arme la saison prochaine en vue de la remontée.

Après la relégation de l'Essevee son avenir était incertain. Il est néanmoins possible que l'attaquant puisse rester, en fonction bien entenu des offres qui lui seront faites.Pour lui comme pour Ruud Vormer (35 ans), il pourrait s'agir d'un projet intéressant, visant à réaliser un dernier coup d'éclat, à forcer la promotion et à prouver à tout le monde la saison suivante que le club peut encore se maintenir en D1A

Certains jeunes talents pourraient partir, notamment Alieu Fadera. D'autres jeunes pourraient acquérir l'expérience nécessaire en D1B. Quoi qu'il en soit, des renforts seront nécessaires dans toutes les lignes du jeu, et surtout en défense.

L'Essevee, s'il se restructure bien et réussit son mercato, aurait de grandes chances de faire partie des deux (ou trois) équipes remontant en Pro League dès l'année 2024-2025. Mais ça, uniquement le temps nous le dira...