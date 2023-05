Cihan Canak juge sa saison, son rêve et son choix à venir entre la Belgique et la Turquie

Ce samedi soir (18h15), le Standard de Liège se déplacera à Westerlo lors de la quatrième journée des Playoffs 2.

À trois journées de la fin des Playoffs 2, le Standard de Liège compte sept longueurs de retard sur La Gantoise. Autant dire que la messe est dite, les Rouches doivent faire une croix sur le ticket européen et déjà commencer à préparer la saison prochaine.

"Cette saison, c'est une reconstruction"

"Nous sommes un peu déçus, mais étant donné que c'est encore possible mathématiquement, nous ne baissons pas les bras et nous allons essayer de remporter les trois derniers matchs", a confié Cihan Canak en conférence de presse. "Cette saison, c'est une reconstruction. C'est normal que tout ne soit pas parfait. Mais nous travaillons dur pour avancer. Le bilan reste positif à mes yeux car nous avons réalisé beaucoup de bonnes choses avec un nouveau coach, de nouveaux joueurs", a souligné le milieu offensif.

"À la base, je voulais juste gratter des minutes"

Le joueur âgé de 18 ans a pris part à 32 rencontres de championnat (1 but et 3 passes décisives) avec les Rouches cette saison. "À la base, je voulais juste gratter des minutes, et j'ai eu bien plus que cela. Je suis satisfait de ma saison d'un point de vue personnel même si j'aurais pu montrer beaucoup plus. L'expérience récoltée durant cet exercice va m'aider énormément pour la suite. Il faudra confirmer la saison prochaine et surtout m'améliorer ; je réfléchis un peu trop dans les derniers mètres et je dois encore être plus lucide dans certaines situations", a-t-il ajouté.

"Deila m'a fait passer un palier"

Ronny Deila a été important dans l'évolution de Canak. "J'aime beaucoup le coach car il n'a pas peur de dire les choses. Il m'a donné beaucoup de confiance et de hargne. Il m'a fait passer un palier. J'ai vraiment envie qu'il reste afin qu'il puisse encore m'aider à progresser plus", a précisé le jeune talent des Rouches.

Issu du centre de formation, Canak aurait pu partir à l'étranger à l'âge de 15 ans, mais il a décidé de rester en bord de Meuse. "Il y avait beaucoup de clubs intéressés, mais j'ai décidé avec mes parents que le meilleur choix était de rester au Standard et de faire confiance au club. Et maintenant, je suis en équipe première. Comme je le dis aux plus jeunes, il faut être patient et continuer de travailler. Mon rêve ? Remporter un trophée avec le Standard de Liège", a énoncé l'international espoirs belge.

"Je ferai le meilleur choix pour ma carrière"

Quid de l'équipe nationale ? "Pour l'instant, je n'ai pas fait de choix entre la Belgique et la Turquie. Beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais il y a beaucoup de facteurs en jeu comme la pression familiale et de l'extérieur. Je ferai le meilleur choix pour ma carrière et j'opterai pour l'équipe qui m'aidera le plus à progresser et monter", a conclu Canak.