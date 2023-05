Du sauvetage à la Challenger Pro League, Arnauld Mercier a réussi son pari aux Francs Borains

Grâce au succès 3-1 contre Mandel, les Francs Borains sont officiellement promus en Challenger Pro League. Entretien avec Arnauld Mercier, passé d'une mission sauvetage à la troisième place en un petit peu plus d'un an.

C'est officiel, les Francs Borains vont terminer à la 3e place de la Nationale 1 et sont promus en Challenger Pro League. Un réel accomplissement pour le RFB, qui jouait encore sa survie à deux mois de la fin de saison 2021-2022, moment de l'arrivée d'Arnauld Mercier sur le banc des Verts.

"Ces deux mois m'ont permis de prendre la mesure du championnat et d'évaluer les forces en présence. On a fait une bonne première partie de saison, tant en championnat qu'en coupe. Cela nous a donné beaucoup de confiance avant de connaître un creux, probablement lié à la qualité de l'effectif. On a eu plusieurs faiblesses, notamment sur le plan défensif avec nos 46 buts concédés, j'avais très peu de garanties sur mon 11 de base avant les ajustements de janvier" rebobine l'entraîneur des Francs Borains pour Walfoot.be.

C'est pratiquement d'une feuille blanche qu'est parti l'entraîneur français l'été dernier, en construisant progressivement un noyau à même de jouer les premiers rôles. "Ce n'est jamais évident de se battre pour le podium. Via mon expérience et mon réseau, on a pu attirer des joueurs tels que Teddy Chevalier et Benjamin Boulanger qui nous ont fait beaucoup de bien. Les dirigeants ont travaillé sur d'autres arrivées, on a réussi à faire prendre la mayonnaise après une préparation très difficile, ponctuée d'une seule victoire" se réjouit Arnauld Mercier.

@FPATTY/RFB

La rage de vaincre de Chevalier, élément incontournable de la montée

L'ancien de Zulte, Courtrai ou encore Lens et Mouscron a été déterminant dans cette montée. Auteur de 28 buts et 27 passes décisives, le Français de 35 ans a amené sa rage de vaincre au quotidien. "Il a permis d'élever le niveau de tout le monde. Il a montré le chemin sur le terrain, notamment lors des confrontations déterminantes contre la RAAL et l'Olympic. Cela s'est joué sur des détails et Teddy, comme bien d'autres joueurs, ont fait en sorte que le sort bascule de notre côté."

Cette montée, c'est donc une vraie satisfaction pour le RFB. "On avait créé un projet avec une montée prévue dans les trois ans. Quand on a appris qu'il y aurait trois promus cette année, on a voulu tenter notre chance. C'est une belle satisfaction personnelle partagée avec tous les gens du club. C'était un long combat, on s'est donnés les moyens pour réussir et on l'a fait. C'est une saison historique pour le club, les joueurs et le staff. Et évidemment, on ne compte pas s'arrêter là" a conclu l'entraîneur des Francs Borains.