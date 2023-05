Karel Geraerts a un avis étonnant à propos de la course au titre

L'Union Saint-Gilloise a encore son sort entre ses mains. Il n'y a qu'un seul petit point de retard entre le club de Bruxelles et le leader, l'Antwerp. Ce week-end, l'Union retrouvera Genk.

Geraerts se méfie du KRC Genk. "Mais avant tout, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Genk sera certainement très motivé. Je ne dis pas que c'est leur dernière chance, mais ils devront adopter une approche différente de celle du dimanche dernier. Je m'attends à ce qu'ils soient très déterminés et impatients de commencer le match.

L'Antwerp est actuellement le leader, mais si l'Union SG remporte ses matches et réalise un neuf surneuf, elle sera championne. "Qui mériterait le plus d'être champion ? Les trois équipes", déclare Geraerts dans Het Nieuwsblad. "La compétition est très serrée et la différence est minime.