La crise couve à l'Union Belge !

Les méthodes du président de l'Union Belge, Paul Van Den Bulck, posent de plus en plus question. Une plainte pour harcèlement et intimidation a été déposée dernièrement.

Ces derniers jours, les différents médias nationaux relataient que Paul Van Den Bulck, le président de l'Union Belge, était remis en cause pour ses méthodes de travail. Il serait vu comme trop intrusif et dirigiste. Ce mercredi, le CA de l'Union Belge s'était réuni. Van Den Bulck avait alors pu se défendre. Mais le Nieuwsblad annonce ce vendredi qu'une plainte pour harcèlement et intimidation a été déposée à l'encontre du président. Une lettre, envoyée par le Comité exécutif de l'Union Belge, dénoncerait un éclat de colère "intimidant et désobligeant".