L'Union peut s'appuyer sur Bart Nieuwkoop dans sa quête du titre : "J'adore jouer sous pression"

Neuf sur neuf : voilà ce qu'il faut à l'Union pour remporter son premier titre national depuis 88 ans. Pour réaliser son rêve, la RUSG peut notamment compter sur son soldat Bart Nieuwkoop, déjà champion avec Feyenoord en 2017.

Le calcul est simple : en cas de neuf sur neuf, l'Union Saint-Gilloise remportera son premier titre national depuis 1935, le douzième titre de son histoire. De quoi laisser planer un minimum de pression... sauf pour Bart Nieuwkoop. "On vit match par match, c'est déjà ce qu'on a fait pendant toute la saison. Cela a très bien marché sur la scène européenne, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas dans ces Play-Offs. J'aime jouer sous pression, il y a une meilleure ambiance et plus de téléspectateurs" lance le Néerlandais au micro de Het Nieuwsblad.

Le joueur de 27 ans sait ce que ça fait de devenir champion, lui qui a connu ce bonheur en 2017, sous les couleurs de Feyenoord. Il s'agissait alors du premier titre du club de Rotterdam depuis 18 ans. "C'est la meilleure chose dans le football. Vous vous battez toute la saison pour remporter un trophée. Le jour où ça arrive, vous êtes fou de joie."

Tout comme cette saison, l'Union pouvait encore revendiquer le titre à trois matchs de la fin il y a douze mois. "La saison dernière, nous étions déjà très proches. Cette année, nous sommes de retour au même stade mais je nous pense mieux armés pour faire la différence. Nous allons tout donner et voir où cela nous mène" a conclu Bart Nieuwkoop.