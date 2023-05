🎥 À nouveau titré avec Manchester City, Kevin De Bruyne unique recordman belge en Premier League

Manchester City finit sa saison en boulet de canon. Champion sans jouer, Kevin De Bruyne remporte là son cinquième titre en Premier League, un record pour le football belge.

C'est donc l'ancien de Mouscron Taiwo Awoniyi qui a officiellement sacré Manchester City en inscrivant le seul but de la rencontre face à Arsenal. Une défaite fatale aux Gunners dont les Cityzens n'ont pas manqué une miette. Les joueurs étaient réunis et ont pu exploser de joie au coup de sifflet final.

Peu visible sur ces images, Kevin De Bruyne n'en est pas moins un pion incontournable de l'équipe. Arrivé à City en 2015, le Diable Rouge compte désormais cinq titres en Premier League, ce qui en fait le Belge avec le plus de championnats remportés en Angleterre. Il partageait auparavant cet honneur avec Vincent Kompany, qui en compte 4.

Derrière, on retrouve Thibaut Courtois et Eden Hazard, sacrés à deux reprises avec Chelsea. Ritchie De Laet arrive au même rang, malgré son peu de temps de jeu à Manchester United puis à Leicester. Ensuite, avec un titre, viennent Michy Batshuayi avec Chelsea, Divock Origi à Liverpool et Dedryck Boyata à Manchester City.