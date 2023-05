Grosse réunion au Club de Bruges

Le Club de Bruges a organisé lundi une réunion des joueurs rassemblant plus de quatre-vingts visages familiers. Sur la photo, on peut reconnaître de nombreux noms attendus, ainsi que quelques noms moins attendus.

Parmi les membres actuels de l'équipe, on retrouve Simon Mignolet, Hans Vanaken, Mats Rits et Brandon Mechele. Nous pouvons également voir, par exemple, Khalilou Fadiga, Gert Verheyen, Foeke Booy, Georges Leekens, Franky Van der Elst, Raoul Lambert, Jelle Vossen, Glenn Verbauwhede, Luc Beyens, Alex Querter, Jan Ceulemans, Marc Degryse, Willy Wellens et Leo Van Der Elst, parmi d'autres, présents lors de cette rencontre.

Darko Anic, Robert Spehar et Waldemar Sobota sont moins visibles, mais ont également fait le déplacement à Knokke-Heist, où se trouve le centre d'entraînement du Club. Une mention spéciale est accordée à André Piccu, âgé de 98 ans, qui est de loin le joueur le plus âgé présent. L'ensemble du groupe a bénéficié d'une visite guidée du Belfius Basecamp ainsi que d'un discours de Bart Verhaeghe sur les activités quotidiennes du Club.