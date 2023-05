Islam Slimani attend l'offre d'Anderlecht

L'attaquant algérien se sent bien en Belgique et attend l'offre des Mauves pour évaluer les différentes opportunités qui s'offrent à lui.

Décrié avant même d'avoir touché son premier ballon à Bruxelles, Islam Slimani a rapidement fait taire tout le monde. S'il n'a pas réussi à sauver la saison collective d'Anderlecht en championnat, l'international algérien a inscrit 9 buts en 16 matchs et a convaincu tout le monde.

Arrivé avec un contrat de six mois, Slimani sera libre le 30 juin prochain et pourra décider de son avenir, lui qui fêtera son 35e anniversaire dans trois semaines. Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien de Leicester, Monaco et Lyon attend l'offre d'Anderlecht pour évaluer les différentes opportunités qui s'offrent à lui.

Le Sporting devrait bientôt offrir cette proposition de prolongation au meilleur buteur de la sélection algérienne, qui se sent bien en Belgique mais qui pourrait recevoir des offres plus intéressantes grâce à son passé, son niveau de jeu affiché lors de cette deuxième partie de saison et sa mentalité à tout épreuve.