Un ex-Diable Rouge nommé assistant en Eredivisie

Maarten Martens (38 ans) officiait depuis deux saisons au sein de l'AZ Alkmaar en tant que coach des U21. L'ancien Diable Rouge (9 sélections) a obtenu une belle promotion.

Le contrat de Martens (ex-Anderlecht et Cercle de Bruges) expirait en juin prochain. Mais il continuera l'aventure à l'AZ Alkmaar, avec qui il discutait au sujet de son avenir depuis un certain temps.

En effet, l'ancien joueur de l'AZ (207 matchs, 49 buts) a été promu en tant que coach assistant de l'équipe première. Il jouera également le rôle de coach de transition, permettant l'intégration des jeunes dans l'équipe A.

"Le style de jeu offensif et attrayant de l'AZ lui convient (à Martens), ainsi qu'à sa formation. Au cours des deux dernières années, il a marqué des points avec les Jong AZ et a guidé des talents vers leur prochaine étape", a déclaré Max Huiberts, directeur technique de l'AZ. "Maarten apporte une valeur ajoutée grâce à son expérience en tant que joueur et entraîneur. Grâce à cette expérience, il peut également jouer un rôle important dans l'encadrement individuel des joueurs."