🎥 Voici le plus beau but de tous les temps en Jupiler Pro League : vous en rappelez-vous ?

La Pro League a demandé aux fans d'élire le "Ultimate goal", le plus beau but inscrit en Jupiler Pro League. Wesley Sonck a été plébiscité !

Une bicyclette dans la neige, sur un terrain qui aurait pu valoir un report de la rencontre : Wesley Sonck, en 2010 avec le Lierse, avait marqué un but mémorable. Face à son ancien club, le Racing Genk, le Soulier d'Or 2001 avait prouvé qu'il avait de beaux restes en réalisant un enchaînement fantastique, contrôle et bicyclette, trompant rien moins que Thibaut Courtois.

C'est ce but, inscrit le 18 décembre 2010, que les fans ont élu Ultimate goal de la Pro League, le plus beau but de tous les temps. Il devance la lourde frappe de Wilfred Ndidi avec Genk contre Bruges et la volée de Hans Vanaken contre Anderlecht.