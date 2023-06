Le meilleur arbitre de Belgique, c'est lui !

Ce jeudi, Jonathan Lardot a été élu en tant qu'arbitre de la saison 2022-2023 par les joueurs, clubs et entraîneurs de D1A, a annoncé la Pro League. Le Liégeois succède à Erik Lambrechts, après avoir déjà été plébiscité en 2021.

Lardot, 39 ans, a dirigé 21 matchs de Jupiler Pro League cette saison, et 3 matchs de Coupe. Il fait également partie de nos arbitres officiant à l'échelle européenne depuis 2013.

First Award ✅



Jonathan Lardot was voted 'Referee of the Season' by our players & coaches! 🏆#ProLeagueAwards pic.twitter.com/QlxaPuLEss