Mauvaise nouvelle pour les Diablotins ? L'équipe folle que...la Géorgie pourrait aligner à l'Euro U21 !

Et si les Espoirs finissaient par se retrouver dans un vrai groupe de la mort à l'Euro U21 ? En plus du Portugal et des Pays-Bas, gros morceaux, la Géorgie semble décidée à se faire respecter à domicile.

On parle souvent des deux adversaires les plus relevés de la Belgique dans la poule A de l'Euro U21 : les Pays-Bas (avec notamment Joshua Zirkzee et Noa Lang) et le Portugal. Deux équipes qu'on pourrait considérer comme faisant partie des favoris à la victoire finale.

Mais les U21 belges sont également versés dans la poule de la Géorgie, qui évoluera à domicile pour ses trois rencontres, à Tbilissi, devant un public acquis à sa cause. Et si normalement, les meilleurs joueurs géorgiens arrivent très vite en équipe A, Ramaz Svanadze, le sélectionneur des U21, semble vouloir marquer le coup.

Le Joueur de l'année en Serie A face à nos jeunes ?

Dans la (large) présélection révélée ce vendredi, on retrouve en effet plusieurs joueurs de l'équipe A, et pas des moindres. Giorgi Mamardashvili (Valence), le gardien des A, mais surtout... Georges Mikautadze (Metz) et Khvicha Kvaratskhelia, fraîchement élu Joueur de l'Année, sont repris !

Bien sûr, ces 3 stars du football géorgien iront d'abord en sélection A. Mais le communiqué de la fédération géorgienne précise : "Les joueurs de l'équipe U21 qui sont également repris en Espoirs rejoindront l'équipe de jeunes avant la 2e journée de poules de l'Euro, le 22 juin". Cette deuxième journée, c'est...Géorgie-Belgique.

Il existe donc une possibilité réelle que nos Espoirs affrontent, pour leur survie dans le tournoi, le Joueur de l'Année en Serie A et le Joueur de l'Année en Ligue 2 (Mikautadze). Réponse, d'abord, le 14 juin, date de la remise de la sélection définitive à l'UEFA...