Mike Trésor pas insensible à l'intérêt de Vincent Kompany et Burnley

Meilleur passeur de la saison, le Limbourgeois reçoit de l'intérêt de la Premier League et de Burnley, où le profil de Mike Trésor plaît beaucoup à Vincent Kompany.

Cette saison fut celle de l'explosion pour Mike Trésor, meilleur passeur de la compétition. Alors que Genk peut encore remporter le titre, le Limbourgeois sait qu'il devra prendre une décision concernant son avenir cet été, mais ne veut pas y penser tout de suite.

"Je pense que ça sera discuté dans les semaines à venir. On va se mettre autour de la table pour discuter de ce qui est le mieux pour Genk et pour moi-même. Je ne dis pas que je vais nécessairement quitter la Belgique. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je dois continuer à me renforcer sur différents plans" a commenté Trésor dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Cela fait quelques semaines désormais que Vincent Kompany s'est renseigné sur le profil de Mike Trésor. Maintenant que les Clarets évolueront en Premier League la saison prochaine, l'offre est encore plus alléchante.

"Oui, j'ai été mis au courant de cet intérêt. C'est très agréable à entendre. Il développe une philosophie dans laquelle je me sentirais bien. Pour moi, le style de jeu a toujours été important dans le choix d'un club." Une déclaration qui sonne presque comme un appel du pied.