Jesper Fredberg se heurte à la réalité dans sa recherche de renforts : tenir ses promesses sera difficile

Ce jeudi, les Anderlechtois pas appelés en sélection sont attendus au club. Le travail va pouvoir reprendre...mais en attendant, pas de renforts en vue.

L'objectif était annoncé avec confiance en fin de saison : cette fois, le RSCA serait prêt dès le début de l'été, afin que la préparation soit la plus longue possible avec un noyau (presque) complet.

Cela signifie un mercato vite (et bien) géré, car des joueurs comme Amir Murillo, Amadou Diawara et Majeed Ashimeru se sont vus octroyer leur bon de sortie et devraient être remplacés en cas de départ. Sans parler des inévitables renforts.

Deux problèmes

Jesper Fredberg se heurte à deux problèmes majeurs en vue de cet été. Le premier, c'est que l'intérêt envers les cadres du...11e de JPL n'est pas énorme, et que la vente risque de prendre plus longtemps qu'espéré.

© photonews

Le problème n°2 est lié au premier : Anderlecht est bien moins attractif que l'été ou même l'hiver dernier. Pas d'Europe, des difficultés financières, une structure instable : Fredberg a dû se rendre à l'évidence, une fois mis en concurrence avec un autre club européen, le RSCA a plus souvent du retard que de l'avance.

Le Danois ne dispose pas d'une enveloppe énorme pour ses transferts et doit donc être inventif, privilégier les pistes libres ou les bonnes affaires. Celles-ci ne se trouvent pas toujours en deux semaines. Fredberg espérait être prêt tôt cet été ; il risque de ne pas pouvoir tenir cette promesse faite aux supporters.