Nouveau retournement de situation à l'Inter dans le dossier Lukaku ?

Romelu Lukaku pourrait-il finalement rester à l'Inter ? Dernièrement, le joueur aurait fait savoir à Chelsea et à Mauricio Pochettino qu'il ne voulait pas retourner à Londres.

De quoi fantasmer sur une nouvelle destination pour Lukaku ? Ou même une nouvelle saison à l'Inter ?

On ne sait jamais, surtout au vu des déclarations du président de l'Inter, Giuseppe Marotta, qui change très souvent d'avis sur le sujet.

Selon ses dernières déclarations, Lukaku pourrait rester à Milan. Cela dépendra, d'abord, des discussions internes au club.

"Romelu est un grand professionnel, apprécié et respecté de tous. En outre, c’est un grand attaquant et cela nous convient certainement de l’avoir. Comme il n’est pas notre propriété, il retournera à Chelsea le 30 juin pour la fin de son prêt et nous sommes heureux d’entamer d’éventuelles négociations. Je ne sais pas comment cela se terminera : nous nous réunirons avec Ausilio (le directeur sportif, nda) et l’ensemble du club pour définir notre stratégie sur le marché", a déclaré Marotta dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.