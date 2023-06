Erling Haaland répond aux critiques après sa finale ratée

Auteur d'une saison fantastique, l'attaquant norvégien de Manchester City a remporté ce samedi sa première Ligue des Champions.

Malgré les statistiques incroyables d'Haaland cette saison (52 buts en 53 matchs tcc), certains retiendront sa finale de Ligue des Champions en demi-teinte.

Une chose est sûre : Haaland a placé la barre très haut cette saison et on sait très bien que le plus difficile en football, c'est de confirmer.

Au micro de CBS après la finale, Haaland s'est montré plus déterminé que jamais. "N'oubliez pas que j'ai 22 ans. Pensez tous à ce que vous faisiez à 22 ans", a-t-il commencé. "Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé à cela. Cela montre que c'est possible pour un gars qui vient d'une petite ville de Norvège. Cela donne de l'espoir aux jeunes de ma ville. C'est incroyable."

Avec un Haaland en feu, City n'aura rien laissé à la concurrence et remporte un magnifique triplé Champions League - FA Cup - Premier League. "Nous devrons défendre ce que nous avons accompli cette saison. C'est comme ça que ça marche. Dans un mois, tout sera oublié et nous devrons recommencer. Nous avons une bonne relation avec Pep Guardiola et j'ai hâte d'être à la saison prochaine pour progresser encore plus", a lancé Haaland, déjà concentré sur la saison prochaine.