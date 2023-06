Ilkay Gündogan : "On a écrit l'histoire"

Vainqueur de l'Inter Milan (1-0), ce samedi en finale, Manchester City est devenu le 23e club à remporter la Ligue des Champions.

Manchester City a signé le 10e triplé Championnat/Coupe nationale/Coupe ou Ligue des Champions et devient ainsi le deuxième club anglais à y parvenir après son rival Manchester United en 1999.

Une immense joie pour le milieu de terrain et capitaine des Skyblues, Ilkay Gündogan. "C'est une soirée incroyable, on est tellement heureux. C'est difficile de trouver les mots. Aujourd'hui, on a écrit l'histoire", a lâché l'Allemand pour BT Sport. "C'est une finale de Ligue des Champions, on savait que ce serait difficile. On n'a pas montré notre meilleur visage en première période, on savait qu'il fallait faire mieux. C'est ce qu'on a fait. C'était du 50-50 mais on est très heureux que ce soit allé de notre côté. C'est un grand privilège d'être capitaine de l'équipe, de faire partie de l'équipe et d'être entraîné par Pep".

En fin de contrat, l'ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait quitter les Skyblues cet été.