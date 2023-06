Erling Haaland dévoile ses nouvelles ambitions : "On arrive"

Après un triplé historique avec une Ligue des Champions, un titre de Premier League et une FA Cup dès sa première saison à Manchester City, le Cyborg voit plus grand.

Erling Haaland compte bien disputer les phases finales des grandes compétitions internationales avec la Norvège.

"Disputer le Mondial avec la Norvège, un objectif ? Oui, bien sûr", a répondu le buteur de Manchester City à CBS Sports. "J'aimerais jouer le Mondial et l'Euro avec la Norvège et je ferai tout pour que cela arrive. C'est la Norvège, mais on arrive, les joueurs arrivent. On a Odegaard qui est le capitaine de la deuxième meilleure équipe en Angleterre (Arsenal, ndlr). C'est une très bonne chose. Donc on arrive. Quand je ferai le bilan de ma carrière, je devrai avoir joué le Mondial et l'Euro", a lâché le Cyborg.