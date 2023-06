René Vandereycken s'interroge à propos de la blessure de Kevin De Bruyne

Après à peine une demi-heure, la finale de la Ligue des champions s'est achevée pour Kevin De Bruyne. Il a dû quitter le terrain sur blessure.

La soirée n'a pas été facile pour Kevin De Bruyne. "Dans la première demi-heure, où City a eu du mal à mettre en place son jeu fluide, nous ne l'avons déjà pas beaucoup vu et il a ensuite dû aller sur le côté", a déclaré René Vandereycken à Het Nieuwsblad.

Vandereycken a également trouvé étrange la manière dont De Bruyne s'est blessé. "Il s'est soudainement empoigné l'arrière de la cuisse, alors qu'il n'avait pas fait de sprint super rapide ou de faux mouvement. Cela m'a fait penser qu'il avait déjà souffert d'une certaine gêne au cours des dernières semaines, parce qu'il était parfois épargné, et il l'a confirmé par la suite. Apparemment, il avait déjà quelques petites déchirures aux ischio-jambiers".

Heureusement pour De Bruyne, tout s'est bien passé. "Pour City, les dégâts ne sont pas trop importants, car Foden est entré en jeu et s'est montré plus dangereux que De Bruyne par ses actions individuelles, mais c'est une nouvelle déception pour De Bruyne lui-même. Heureusement, il a pu sourire à la fin, parce qu'il a finalement remporté le trophée de la Ligue des champions et qu'il a apporté une grande contribution cette campagne européenne."