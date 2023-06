Mike Trésor enfin Diable : "Impressionné ? Non, pas spécialement..."

C'est un moment que Mike Trésor attendait avec impatience : sa première conférence de presse en tant que Diable Rouge. Le Footballeur Pro de la saison a donné ses premières impressions !

Bien sûr, c'est probablement son arrivée à Tubize et sa découverte des installations fédérales, ainsi que ses premiers entraînements avec les Diables Rouges, que Mike Trésor attendait avec impatience plutôt que son premier devoir médiatique.

Mais c'est tout de même un moment symbolique pour les petits nouveaux de se présenter à la presse pour la première fois en tenue nationale. "Tout se passe très bien, tout le monde est très gentil ici. Je connaissais déjà plusieurs joueurs, notamment de mon époque à Anderlecht, ça facilite les choses", entame Mike Trésor.

"Bien sûr, ça a été difficile de digérer ce dernier match et malgré le bonheur de la sélection, oublier cette déception prendra du temps", concède le Genkois, qui a loupé le titre à quelques secondes près dans un scénario fou. Heureusement, quelques jours plus tard, il était élu Joueur de l'Année et appelé chez les Diables.

Une joie qui efface la déception de ne pas avoir été repris en mars ? "Oui, c'est derrière moi. Comme je l'avais dit à l'époque, ce sont des choix, comme celui de me reprendre maintenant. Je suis juste très heureux d'être là maintenant", affirme Trésor. "Je n'ai pas eu de discussion avec Domenico Tedesco à propos de ma non-sélection, ce n'est plus la peine, il m'a juste dit pourquoi j'étais là désormais".

Et le meilleur passeur du championnat n'arrive pas à Tubize des étoiles plein les yeux. "Pour être honnête et respectueusement, je n'ai pas été "impressionné" par quelque chose en particulier. Ni par le niveau, car je connaissais la plupart de ces joueurs", révèle Mike Trésor. "Ce qui m'a marqué, c'est la gentillesse de tout le monde. On ne m'a pas vraiment parlé de ma saison, tout le monde prend juste des nouvelles car pour certains, on ne s'est pas vus depuis longtemps".