Ligue des Nations : Le premier finaliste est connu

La première demi-finale de la Ligue des nations opposait les Pays-Bas à la Croatie au stade De Kuip de Rotterdam.

Les Pays-Bas devaient se passer des services de Depay et De Ligt (blessés), mais aussi de Botman remplacé par Geertruida au sein de la charnière centrale. Côté croate, pas de Gvardiol (blessé), mais une petite surprise avec la titularisation d'Ivanusec sur le flanc gauche de l'attaque, poussant Perisic à évoluer plus bas comme latéral.

Malgré un pressing haut des Pays-Bas en début de rencontre, le round d'observation entre les deux équipes durait plus d'une demi-heure avant l'ouverture du score des locaux. Bien servi par Simons, Aké lançait Wieffer dans la surface adverse qui décalait Malen sur sa droite. L'attaquant néerlandais décochait un tir croisé au ras de terre qui trompait Livakovic (34e), 1-0. Petite réaction des Vatreni avec Kovacic qui récupérait le cuir et pénétrait dans la surface avant de tenter un tir croisé qui s'échappait du cadre de Bijlow (39e).

© photonews

En seconde période, les Croates étaient proches de l'égalisation. Parti dans la profondeur, Kramaric déboulait dans la surface avant de décocher une frappe trop croisée du droit qui fuyait le cadre de Bijlow (49e). Quelques minutes plus tard, Gakpo effectuait une faute dans la surface sur Modric. Kramaric transformait le penalty et permettait aux siens de revenir au score (55e), 1-1. Les visiteurs prenaient finalement les commandes de la rencontre. Ivanusec parvenait à centrer fort dans l'axe et trouvait Pasalic au point de penalty qui effectuait une reprise du gauche qui trompait Bijlow à bout portant (72e), 1-2.

© photonews

En fin de rencontre, les Néerlandais poussaient mais ne parvenaient pas à faire mouche à l'image de cette reprise écrasée de Gakpo qui passait juste à côté du cadre (90e+1). Alors que les Pays-Bas étaient sur le point de passer à la trappe, Noa Lang égalisait et arrachait les prolongations d'un plat du pied à la dernière minute des arrêts de jeu (90e+6e), 2-2.

© photonews

Durant les prolongations, Petkovic, fraîchement monté au jeu, faisait mouche d'un tir lointain au ras de terre qui allait se loger à droite dans les cages de Bijlow (98e), 2-3. Réaction néerlandaise avec une frappe de Bergwijn stoppée par Livakovic sur sa ligne. Le ballon filait dans les pieds de Lang, mais le joueur de Bruges, gêné par le retour d'un Croate, ne parvenait cependant pas à cadrer sa reprise du droit (111e). Après une barre transversale de Pasalic (114e), la Croatie assurait sa place en finale de la Ligue des nations en fin de prolongations grâce à un penalty transformé par Modric (116e), 2-4. Petkovic aggravait le score dans les arrêts de jeu (120e+1), 2-5.

Le score ne bougeait plus, la Croatie file en finale de la Ligue des Nations et affrontera le vainqueur de la rencontre opposant l'Espagne à l'Italie ce jeudi soir.

Pays-Bas : Bijlow, Dumfries (Lang 85e), Geertruida, Van Dijk, Aké (Malacia 106e), Wieffer (Wijnaldum 75e), Koopmeiners, F. de Jong, Malen (Bergwijn 75e), Gakpo (de Roon 106e), Simons (Weghorst 64e)

Croatie : Livakovic, Juranovic (Stanisic 88e), Sutalo (Petkovic 91e), Vida, Perisic, Modric (Barisic 118e), Brozovic, Kovacic (Majer 85e), Pasalic, Ivanusec (Vlasic 78e), Kramaric (Erlic 90e)

Arbitre : Istvan Kovacs

Avertissement : De Jong (38e), Koopmeiners (93e) et Malacia (116e) ; Kovacic (17e), Pasalic (24e)

But : Malen (34e) et Lang (90e+6) ; Kramaric (55e pen), Pasalic (72e), Petkovic (98e et 120e+1) et Modric (116e pen).