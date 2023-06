Orel Mangala, l'homme qui murmurait en allemand à l'oreille de Domenico Tedesco

Le milieu de terrain fait partie des gagnants de l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Il compte bien garder sa place dans l'entrejeu et continuer à grandir au sein du groupe.

Pour sa première titularisation sous le maillot des Diables Rouges, Orel Mangala pouvait difficilement rêver plus symbolique : un succès en Allemagne lors du premier rassemblement sous les ordres du nouveau sélectionneur au doux accent teuton. Une manière de rappeler ce que Mangala doit à nos voisins germanophones. Parti d’Anderlecht à 18 ans, il parfait sa formation à Dortmund avant d’éclore à Stuttgart via un prêt à Hambourg.

Transféré à Nottingham Forest depuis l’été dernier, il n’en oublie pas pour autant son lien avec le football allemand grâce à l'orientation prise par les Diables Rouges : “Domenico Tedesco me parle beaucoup, en allemand, je maîtrise encore très bien la langue” déclare-t-il en conférence de presse.

Son passé en Bundesliga apparaît comme un atout dans le renouvellement des cadres mené par Tedesco : “C’est sans doute un avantage d’avoir un coach qui connait parfaitement le championnat allemand et qui me connaissait déjà bien avant de prendre ses fonctions”. Vu les absences d'Amadou Onana et de Kevin De Bruyne, les matchs face à l'Autriche et en Estonie devrait cette fois permettre aux supporters belges de mieux faire connaissance avec lui.