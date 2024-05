Où sera Orel Mangala la saison prochaine ? Le Diable Rouge donne un indice clair !

Orel Mangala s'est progressivement imposé à l'Olympique Lyonnais dans cette seconde moitié de saison et semble enfin installé. Mais reste à voir où il jouera la saison prochaine, lui qui n'est que prêté.

Prêté par Nottingham Forest l'hiver dernier, Orel Mangala (26 ans) a mis un peu de temps avant de s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge a même passé quelques semaines sur le banc, ne jouant pas durant 6 rencontres.

Heureusement, Mangala a relevé la tête, et a été l'homme du match lors du déplacement à Clermont Foot le week-end passé. Le Belge a marqué le seul but de la rencontre, son deuxième en Ligue 1. Suffisant pour convaincre l'OL de lever son option ?

Orel Mangala est en effet prêté pour une somme d'environ 11,7 millions d'euros avec une option d'achat à hauteur d'environ 17,5 millions d'euros, ce qui est un montant considérable pour un joueur qui n'a disputé que 7 matchs depuis son arrivée.

Du côté de Mangala, en tout cas, on ne fait pas mystère de ses intentions. "Je me sens bien ici, même si quelques petits soucis physiques m'ont empêché d'enchaîner. J'espère que mon option d'achat sera levée", assure-t-il en conférence de presse.

On en saura plus dans les semaines à venir. Ce week-end, Lyon reçoit Strasbourg pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1.