Le Standard ne parvient pas à se séparer d'un indésirable

Arrivé il y a moins de douze mois, Osher Davida peut déjà quitter le Standard et ne laissera pas une trace indélébile.

Au mois d'août, le Standard officialisait la venue d'Osher Davida en provenance de l'Hapoel Tel Aviv. Une saison plus tard, le joueur de 22 ans a pris part à 24 rencontres (dont une avec le SL16 FC) et compte.. zéro but, zéro passe décisive et n'a pas vraiment impressionné avec sa présence dans le jeu.

Cet été, les Rouches doivent une nouvelle fois renouveler leur effectif et perdent plusieurs cadres, dont Laifis, Cimirot, Dussenne, Alzate et Zinckernagel. En bord de Meuse, certains indésirables sont aussi placés sur la liste des transferts, à commencer par l'international espoirs israélien.

Ces derniers jours, le Maccabi Haifa a tenté de faire venir Osher Davida, que ça soit via un prêt ou un achat définitif. Selon les informations d'Eliran, suiveur du Maccabi pour le média israélien Mohd, le Standard est gourmand concernant l'indemnité de transferts et souhaite au minimum se rembourser. L'été dernier, les Rouches avaient déboursé 1.6M€ pour s'attacher ses services.

Le Maccabi Haifa devrait donc se diriger vers une cible gratuite, Guy Badash. Une chose semble désormais certaine : le Standard risque de ne pas revoir les 1.6M€ dépensés pour Davida et va devoir se contenter d'une braderie pour ne pas payer son salaire, presque inutilement, une année supplémentaire.