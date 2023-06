Les retrouvailles seront plus rapides que prévu pour Vincent Kompany

Presque comme si c'était écrit. De retour en Premier League sous la houlette de Vincent Kompany, Burnley attendait probablement avec impatience le calendrier de la saison 2023-2024 afin de connaître le nom de son premier adversaire pour son retour dans l'élite.

Beaucoup l'avaient imaginé, certains en avaient parlé. Le vendredi 11 août prochain, à 20 heures, l'édition 2023-2024 de la Premier League s'ouvrira par un duel entre... Burnley et Manchester City. Au mois de mars, les deux équipes s'étaient affrontées en quarts de finale de FA Cup. Victoire... 6-0 de Manchester City.

Tout un symbole pour Vincent Kompany, véritable légende du côté de l'Etihad Stadium, au point d'avoir une statue à son effigie devant le stade. Comme une histoire déjà écrite, les Clarets défieront donc les champions en titre, auteurs d'un triplé historique cette saison.

📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived!