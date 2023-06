Lois Openda voudrait forcer son départ du RC Lens !

Auteur d'une saison canon avec le RC Lens (21 buts en 42 matchs), Lois Openda est très convoité. Le club allemand du RB Leipzig veut mettre le paquet, mais Lens est très dur en affaires.

Lens ne bradera pas Openda. Les Sang et Or ont déjà refusé deux offres : 27 et 32 millions d'euros. Des sommes considérables, pour un joueur acheté seulement 10 millions d'euros il y a un an.

Les discussions suivent toujours leur cours, mais Lens ne cèdera pas tant que Leipzig ne propose "que" cette trentaine de millions.

Si Openda semble avoir la tête sur les épaules, le jeune joueur ne manque cependant pas d'ambition et considèrerait qu'il est déjà temps pour lui de passer un palier. Selon Foot Mercato, il ne comprendrait pas la posture de Lens dans les négociations et voudrait rejoindre à Leipzig à tout prix cet été.

Le média français annonce même un "bras de fer" entre le joueur et sa direction. A voir donc s'il aura son mot à dire dans l'histoire...