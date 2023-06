Carl Hoefkens et le Standard seront unis dans l'envie de prendre leur revanche

La nouvelle est tombée un peu de nulle part ce vendredi : Carl Hoefkens est le nouveau coach du Standard. Lâché par le Club de Bruges comme le Standard a été lâché par Ronny Deila, il arrive dans un contexte et un climat assez particuliers.

Carl Hoefkens aura finalement décidé de rester en Belgique. Celui qui était cité depuis plusieurs jours outre-Manche - Leicester et Swansea notamment - arrive à Sclessin avec une mission aux contours multiples.

D'abord, se relancer en tant qu'entraîneur. Ses débuts en tant que T1, après le court mais brillant règne de Schreuder au Club de Bruges, auront été marqués par une superbe qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il aura fallu (suffit) de quelques résultats en-deçà des attentes en championnat et une douloureuse élimination en Coupe de Belgique face à Saint-Trond pour que la bande à Verhaeghe et Mannaert le limogent et le remplacent par Scott Parker, qui n'aura rien réussi durant son court passage en Venise du Nord.

© photonews

La seconde mission d'Hoefkens sera de relancer le Standard. Car, malgré la bonne saison réalisée sous Ronny Deila après les mandats extrêmement compliqués de Leye et Elsner, les Liègeois auront appris le départ du Norvégien avec l'effet d'un véritable coup de poignard dans le coeur. Certains utiliseront même le terme tabou, celui de la "trahison".

L'histoire entre Deila et le Standard avait tout l'air d'une histoire d'amour. Mais c'est souvent lorsque ces dernières sont intenses qu'elles cessent si subitement.

© photonews

En bord de Meuse, rien ne sera facile pour Hoefkens. Le Standard va être confronté, et d'ailleurs l'a déjà été, a de nombreux départs. 777 a déjà fait preuve d'inventivité en recrutant quelques joueurs inconnus du grand public mais au profil intéressant.

Ce n'est pas pour rien qu'Arnaud Bodart a utilisé les termes d'"éternel recommencement" après la fin de saison loupée des Rouches. A Sclessin, Hoefkens devra quasiment recommencer de zéro. Et tant mieux.

Comme on l'a vu cette saison, le chaudron de Sclessin ne demande qu'à bouillir à nouveau, c'est dans ces moments-là que les joueurs se sont sublimés comme rarement. Si Deila leur manquera sûrement, ils ont avec Hoefkens un ancien joueur mais aussi un coach à la mentalité d'acier. Si certains doutent - on les comprend - de ce choix, l'ancien Brugeois semble convenir en de nombreux points à cette fameuse et vitale "ADN".

Alors que la saison vient à peine de se finir, la Pro League nous offre déjà un nouvel arc narratif pour la prochaine. Entre le nouveau guide d'une armée surpuissante et, celui qu'elle a jeté en pâture, se lançant dans la quête de faire revivre un géant encore bien trop endormi pansant ses blessures.

Qui aurait cru que le football pouvait inspirer de tels destins croisés dignes d'une oeuvre romantico-fantastique ? Les retrouvailles entre ses différents personnages promettent en tout cas d'être explosives...