Improbable : une vraie légende de la Premier League pourrait accompagner Carl Hoefkens au Standard !

Officiellement intronisé nouvel entraîneur du Standard, Carl Hoefkens va devoir composer son staff. Et une surprise de taille pourrait l'accompagner...

Selon les informations de Sacha Tavolieri, confirmées par Le Soir, Yaya Touré aurait ainsi été approché par le Standard pour devenir le T2 de Carl Hoefkens à Sclessin. Actuellement, l'Ivoirien est entraîneur au sein de l'académie de Tottenham.

Le Soir affirme que Touré est l'option "la plus probable" pour devenir l'adjoint de Hoefkens, ce qui constituerait une énorme surprise et la première expérience de l'ancien du Barça et de Manchester City sur le banc d'une équipe A.

Yaya Touré connaît bien sûr la Belgique, ayant fait ses débuts professionnels à Beveren au sein de la célèbre équipe où évoluaient énormément d'Ivoiriens au début des années 2000.