Bonne nouvelle dans la défense des Diables Rouges

Les Diables se déplacent ce mardi soir (20h45) en Estonie dans le cadre des éliminatoires européens.

En Estonie, ce sera sans Thibaut Courtois. Le gardien titulaire a décidé de quitter la sélection nationale. Retrouvez l'explication du sélectionneur, Domenico Tedesco, ICI.

En outre, les Diables devront très probablement faire sans Leander Dendoncker. Le défenseur d'Aston Villa est sorti à la 84e minute de jeu face à l'Autriche ce vendredi (1-1). Il avait cédé sa place à Ameen Al-Dakhil. Dendoncker n'était pas présent ce lundi à l'entraînement.

Heureusement, - et même si Al-Dakhil ne rejoindra les Espoirs qu'après ce mardi - Tedesco pourra compter sur Jan Vertonghen. Le défenseur de 36 ans, hors-forme il y a quelques jours suite à sa fin de saison prématurée avec Anderlecht, sera sauf surprise de retour dans le 11 - dans une défense à 3 avec Faes et Theate.

"Je me sens bien. C'est une nouvelle situation de ne pas jouer pendant si longtemps. J'ai déjà parlé des play-offs et de leur impact sur les équipes qui les manquent. Je pense que le système est très mauvais et je suis heureux que cela change. Par conséquent, je suis maintenant ici sans rythme de match", a commencé le défenseur en conférence de presse - dans des propos relayés par la Dernière Heure.

"Les dernières semaines avec Anderlecht, j'avais déjà un peu de mal avec une blessure à la cheville, donc l'Autriche est arrivée trop tôt. Mais pour demain, je me sens en forme. Bien sûr, il reste à voir combien de temps je pourrai tenir."