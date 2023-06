Domenico Tedesco sort du silence et se dit "choqué" par le comportement de Thibaut Courtois

Bombe lâchée ce lundi dans le groupe des Diables Rouges : Thibaut Courtois a décidé de quitter le groupe suite à la décision de Tedesco de ne pas lui faire porter le brassard de capitaine. L'entraîneur italo-allemand s'est exprimé à ce sujet devant la presse.

Bien que certains pensaient encore que la décision de Courtois était due à une blessure au genou, Domenico Tedesco a balayé les derniers doutes : le gardien est clairement parti suite à la décision de faire porter le brassard de capitaine à Lukaku lors de la rencontre de samedi contre l'Autriche.

"Nous avions décidé ensemble que Romelu serait capitaine contre l’Autriche, et Thibaut contre l’Estonie", a rappelé Tedesco dans des propos relayés par Le Soir. "C’est ce qui semblait être le mieux pour tout le monde. Mais, après le match, il a soudainement demandé à me parler. C’est à ce moment qu’il m’a annoncé qu’il rentrait chez lui, parce qu’il se sentait déçu et offensé. Je pense que ce n’est pas un sentiment nouveau, c’est quelque chose qui sommeille en lui depuis longtemps."

Il ressort donc que Courtois ne sentirait pas respecté chez les Diables. Quelque chose que Tedesco a du mal à comprendre. "Dès mon arrivée, j’ai essayé de lui montrer toute l’estime que j’ai pour lui, et la reconnaissance qu’il mérite. Pour moi, c’est le meilleur gardien au monde. Je l’apprécie sincèrement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’être humain. Mais, aujourd’hui, je suis choqué."

Un épisode qui pourrait sonner la fin de Courtois chez les Diables ? Bien que franc, Tedesco a tenu à calmer le jeu. "Nous avons un match important demain, donc ce n’est pas le bon moment pour discuter de ces choses-là. S’il se passe quelque chose d’autre ? C’est à lui qu’il faut demander. Entre nous, nous avons uniquement parlé de cette histoire de brassard. "