📷 Un Cristiano Ronaldo taille record mis à l'honneur...et buteur

Avant le début de la rencontre - qui se jouait au stade Laugardalsvoellur de Reykjavik -, Cristiano Ronaldo a été célébré.

La raison ? Ce mardi, il est devenu le premier joueur à atteindre les 200 sélections en équipe nationale. CR7 a reçu, pour l'occasion, une certification du célèbre Guinness World Record.

"Je ne cours pas après les records, ce sont les records qui courent après moi. Cela me motive à continuer à jouer au plus haut niveau. Je n'ai jamais rêvé que j'allais réaliser tout cela", a réagi Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo gets a Guinness World Record after becoming the first male player EVER to make 200 international appearances ūüĎŹ



Still breaking records ūüźź pic.twitter.com/bxfNxCytOx