"Impossible de rester à Anderlecht"

L'ancien joueur du Sporting a quitté son club après une saison à la tête des RSCA Futures. Il a connu un retour particulier au Lotto Park.

Après avoir porté les RSCA Futures comme entraîneur principal tout au long de cette saison, Guillaume Gillet a fait ses adieux au Sporting d'Anderlecht. Revenu en tant que joueur, il avait connu une période mouvementée en passant de capitaine des U23 à T1 de ces mêmes jeunes en passant par un poste d'assistant de Felice Mazzù.

Dans une interview accordée au journal Le Soir, il revient sur les raisons de cette séparation avec un club qui l'a accompagné une grande partie de sa carrière.

Gillet confie qu'il aurait voulu rester au sein du staff d'Anderlecht mais que cela aurait été "impossible" et qu'il voulait aussi avancer dans sa formation d'entraîneur. "En tant qu'entraîneur, je veux pouvoir prendre mes responsabilités de A à Z et non pas être tributaire d'un tas de facteurs qui m'échappent", a confié l'ancien Mauve qui souligne que l'un des moments les plus durs était de devoir dire à un jeune qu'il devait céder sa place à un joueur du noyau A qui redescendait chez les U23.

"Vous êtes souvent obligé de titulariser des joueurs que vous n’avez même pas vus durant la semaine à l’entraînement", a-t-il ajouté en expliquant que sur le long terme cette situation était "intenable".