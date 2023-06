Maman, je vais signer à l'Union

D'après Het Nieuwsblad, l'Union SG est déjà en train de travailler sur son prochain renfort et serait proche de conclure l'arrivée de Kevin Mac Allister, le frère du champion du monde Alexis Mac Allister.

Kevin Mac Allister, âgé de 25 ans, est un défenseur argentin et le frère aîné d'Alexis Mac Allister (joueur de Liverpool). Actuellement sous contrat avec Argentinos Junior, ce défenseur d'origine irlandaise est prêt à se lancer dans une aventure européenne.

Et cette aventure semble se concrétiser avec l'Union SG. Un accord est en vue et le club bruxellois est prêt à déployer les moyens nécessaires. Les détails du transfert, y compris le mode de paiement échelonné, sont encore en cours de négociation. Mac Allister est lié à Argentinos Junior jusqu'en 2024 et sa valeur marchande est estimée à 3,2 millions d'euros.

