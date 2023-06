Grand honneur pour Christian Benteke en MLS

Christian Benteke (32 ans) est devenu le troisième joueur belge à être sélectionné par la MLS pour disputer le célèbre All-Star Game. Le 19 juillet, il rejoindra donc une sélection des meilleurs joueurs de la MLS pour disputer des matchs de gala.

Benteke compte 8 buts et 2 assists en 19 matchs avec DC United. Avec le MLS All-Stars, il affrontera notamment Arsenal lors de la tournée américaine des Gunners. Avant Christian Benteke, Laurent Ciman et Jelle Van Damme avaient déjà pu participer à ces matchs.

🌟 HEY NOW, YOU’RE AN ALL-STAR 🌟



Christian Benteke and Tyler Miller have been named to the 2023 MLS All-Star team! 👏 pic.twitter.com/WPv68QHVEA