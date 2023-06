Radja Nainggolan en route...vers Saint-Marin ?

Ce serait le transfert insolite de l'été : Radja Nainggolan serait en pourparlers avec Tre Fiori. Le Ninja est actuellement sans contrat.

Tre Fiori : ce nom ne vous dit sans doute rien et pourtant le club dispute chaque année la Ligue des Champions. Du moins les tout premiers tours préliminaires. Dans cette optique, le champion de Saint-Marin cherche chaque année à recruter des joueurs expérimentés.

L'une des nouvelles têtes de cette saison pourrait être...Radja Nainggolan. L'ancien Diable Rouge est actuellement libre depuis la fin de son aventure à la Spal, relégué en Serie C. Selon Saint-Marin TV, le club et le joueur seraient même déjà entrés en négociation. Ce qui pourrait nous offrir l'un des transferts de l'été et offrir un beau coup de pub au championnat de Saint-Marin.