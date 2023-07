La Gantoise touche au but

Qu'est-ce que l'avenir réserve à La Gantoise ? Selon Sacha Tavolieri, Michel Louwagie aurait un plan clair et Sam Baro serait sur le point de racheter le club.

Selon un article précédent du journal Het Belang van Limburg, l'accord serait déjà clairement établi. Sacha Tavolieri semble confirmer cela dans plusieurs tweets. Si tout se déroule comme prévu et que les documents sont finalisés prochainement, Sam Baro deviendra l'actionnaire majoritaire de Gand. Ainsi, il remporterait la bataille contre l'Américain Bill Foley, qui avait également revendiqué la propriété du club.

Une réunion était prévue le mercredi 28 juin pour entériner la reprise, mais il n'a pas encore été possible de procéder à un vote pour obtenir l'accord complet et donc le soutien unanime du conseil d'administration", écrit M. Tavolieri. Selon Tavolieri, le milliardaire Sam Baro a remporté la course face à CookWare. La vente est imminente", conclut le journaliste.