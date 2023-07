La retraite pour une véritable légende, qui annonce déjà sa reconversion

Cesc Fabregas, qui évoluait en Serie B sous les couleurs de Côme, a annoncé sa retraite. Il reste cependant au sein du club italien, dont il devient entraîneur de l'équipe réserve.

À l'âge de 36 ans, Cesc Fabregas a décidé de raccrocher les crampons. Après une saison lors de laquelle il a peiné à enchaîner les rencontres (17 matchs en Serie B), Fabregas a annoncé la fin d'une carrière de légende, qu'il termine donc avec Côme.

Fabregas a presque tout gagné, que ce soit en club ou en sélection : double champion d'Europe (2008, 2012) et champion du monde avec la Roja, il a porté 303 fois le maillot d'Arsenal, 198 fois le maillot de Chelsea (remportant la Premier League deux fois et l'Europa League en 2019), 151 fois celui du FC Barcelone (une Liga, une Coupe et deux Supercoupes) et 68 fois de l'AS Monaco.

Consécutivement à cette fin de carrière de joueur, Cesc Fabregas a également annoncé sa reconversion : il devient, avec effet immédiat, l'entraîneur de l'équipe B de Côme.