Le successeur de Philippe Clement a un nom

À seulement trois jours du début de l'entraînement de l'AS Monaco, le club de la Principauté est toujours sans entraîneur. Cependant, il semble que ce ne soit plus qu'une question d'heures car le nom d'Adi Hütter ne revienne avec insistance ces derniers temps.

Le technicien autrichien de 53 ans est bien placé pour succéder à Philippe Clément sur le banc de l'ASM, bien que rien ne soit encore officiellement confirmé.

Le 4 juin 2023, après cinq défaites lors des sept derniers matchs de Ligue 1 qui ont fait chuter l'AS Monaco en dehors des places européennes lors de la 38e journée, Philippe Clément a été démis de ses fonctions d'entraîneur du club de la Principauté. Depuis lors, le club monégasque avait annoncé vouloir prendre le temps de la réflexion pour déterminer l'entraîneur qui dirigera l'équipe première la saison prochaine.

Il est indéniable que cette réflexion prend du temps. À deux jours du début de l'entraînement et à quinze jours du premier match amical de la saison contre le Cercle Bruges, l'identité du futur entraîneur monégasque n'est toujours pas connue. Cependant, cela ne devrait plus tarder. Alors que le nom de Jesse Marsch, l'ancien entraîneur de Leeds United, a circulé ces dernières semaines, un nom se dégage depuis quelques jours et gagne en crédibilité. Selon nos informations, Adi Hütter serait le profil d'entraîneur le plus apprécié en interne. Il faut dire que le technicien autrichien présente plusieurs atouts majeurs et une certaine affinité avec Monaco.

Adi Hütter, un entraîneur expérimenté, a notamment été en poste au Red Bull Salzbourg (où il a remporté le championnat en 2014-2015) dans la galaxie Red Bull, tout comme Paul Mitchell et Thiago Scuro. Il s'est fait connaître en entraînant l'Eintracht Francfort, où il a passé trois saisons et a mené le club jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa en 2019.