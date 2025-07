Anderlecht et la Gantoise sont intéressés, mais quel club peut recruter Bertaccini ?

Bertaccini démarre fort, comme la saison passée. Son départ semble inévitable, mais vers où et à quel prix ?

Adriano Bertaccini est sous contrat avec Saint-Trond jusqu’en juin 2027. Sa valeur marchande est estimée à environ 4,5 millions d’euros. Une belle affaire pour les grands clubs belges ?

Un profil qui attire

La Gantoise et Anderlecht se sont renseignés ces dernières semaines et mois. D’autres clubs étrangers seraient intéressés par l’attaquant de Saint-Trond, qui s’est fait remarquer en ce début de saison avec un but et une passe décisive.

Difficile de dire si 4,5 millions suffiront. Bertaccini est très convoité et son prix pourrait vite grimper. Une mauvaise nouvelle en perspective pour Gand et Anderlecht.

Chatelle mise sur Genk

Thomas Chatelle estime qu’il n’y a que trois clubs belges capables de le recruter. "Si j’étais Saint-Trond, je viserais un nouveau record de vente. Huit millions d’euros ne me semblent pas exagérés pour un buteur confirmé, prêt à jouer, qui connaît le championnat, est solide mentalement et a une marge de progression."

"Pour moi, seuls Bruges, l’Union et Genk peuvent mettre ce montant sur la table. Je ne sais pas si Genk cherche un attaquant, mais si j’étais Dimitri De Condé, je commencerais à y réfléchir sérieusement."