Kevin De Bruyne n'était que le début ? Pep Guardiola secoue les fans de City avec sa décision

Pep Guardiola a peut-être secoué le vestiaire de Manchester City. Le technicien espagnol a annoncé qu'il allait arrêter après son contrat qui se termine en 2027.

Depuis des années, Pep Guardiola incarne l’excellence sur les bancs de touche. C'est devenu plus qu’un entraîneur. À Manchester City, son empreinte est partout : dans le jeu, les titres et l’exigence quotidienne.

Dans un entretien accordé au magazine GQ, l’Espagnol a lâché une bombe. "Je sais qu’après cette étape avec City, je vais arrêter, c’est sûr, c’est décidé, plus que décidé." Pas de condition, pas d’hésitation. Guardiola quittera Manchester en 2027. "J’ai besoin de m’arrêter et de me concentrer sur moi, sur mon corps."

À 54 ans, il ressent la même lassitude qu’à l’époque de son départ du FC Barcelone. "La même chose m’est arrivée avec mon poste d’entraîneur au Barça : à un moment donné, je me suis dit que c’était assez." Après des années à vivre au rythme des matchs, l’heure de souffler approche.

Son palmarès au club est impressionnant... Six titres de Premier League, une Ligue des champions et des coupes à la pelle. "Je pense avoir su m’arrêter au bon moment."

"Je vais chercher un autre défi", glisse-t-il. En attendant, il lui reste deux saisons pour finir en beauté. Il aura marqué le club par son passage.