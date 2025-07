Déjà 5-0 après 40 minutes : Loïs Openda et Johan Bakayoko font vivre un cauchemar à Aron Donnum

Leipzig s'est imposé 7-0 contre Toulouse en amical. Loïs Openda et Johan Bakayoko ont tous deux marqué.

Avec son noyau en partie made in Pro League, Leipzig fait de plus en plus confiance aux talents formés ou révélés dans notre championnat. L'équipe a ainsi disputé un match amical contre Toulouse avec Arthur Vermeeren, Antonio Nusa, Loïs Openda et Johan Bakayoko aux côtés de Xavi Simons devant.

En face, Toulouse alignait également quelques anciennes têtes connues de notre championnat comme Aron Donnum ou Yann Gboho. Mais ils n'ont rien pu faire face à la déferlante allemande.

Leipzig déroule

Après 40 minutes, le score était déjà de 5-0. Loïs Openda, auteur d'un doublé, et Johan Bakayoko s'invitant notamment au marquoir. C'est particulièrement encourageant pour le dernier cité, qui reste sur une saison délicate au PSV.

En deuxième mi-temps, un autre talent bien connu des suiveurs de Pro League a également fait parler la poudre. Monté au jeu, Ezechiel Banzuzi a inscrit le dernier but de la rencontre pour finalement porter le score à 7-0.

Leipzig s'impose donc sur un score fleuve et affiche ses ambitions. Septième de Bundesliga la saison dernière, le club entend bien rejouer les tout premiers rôles dans les mois à venir.